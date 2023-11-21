Глава СПЧ предложил создать альтернативу западным неправительственным организациям

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил начать "на полях" БРИКС обсуждение создания системы неправительственных организаций, которая стала бы альтернативой западной.

"Касательно этой массы неправительственных организаций. Считаю, что надо создать альтернативу западной системе НПО, которые оценивают весь мир со своей точки зрения. Считаю, что такая система может быть создана группой стран, например, входящих в БРИКС. И мы предлагаем начать обсуждение этой задачи", - сказал он на конференции, посвященной 75-летней годовщине Всеобщей декларации прав человека.

Он предложил начать обсуждение "на полях" БРИКС в следующем году в Казани и отметил, что идея о том, что все страны идут вслед за западом, - неправильная.

"Нужно учесть цивилизационные, культурные, религиозные особенности. При таком подходе нужно будет не указывать, кто хороший, кто плохой, кого следует наказать. Такой подход служить росту взаимопонимания народов, уважению к разным традициям, при этом не избегать острых моментов. Это сложная задача, но считаю, что надо приступить к ее обсуждению", - подчеркнул Фадеев.

В обращении к участникам конференции президент Владимир Путин заявил, что в мире в сфере правозащиты накопились серьезные противоречия и что этот кризис "стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования".

Саммит БРИКС в 2024 году должна провести Казань.