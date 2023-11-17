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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом выросли на 17,3% в юанях за 10 месяцев

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-октябре увеличился на 17,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 736,2 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны.

В долларовом выражении данный показатель вырос на 11% и достиг $104,74 млрд.

Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", повысился на 27% до 181,69 млрд юаней, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Китай
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