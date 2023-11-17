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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-октябре снизились на 9,4%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-октябре снизился на 9,4% относительно того же периода прошлого года и составил 987,01 млрд юаней ($136,4 млрд), сообщило министерство торговли страны.

Приток иностранных инвестиций в сфере услуг упал на 15,9% до 672,1 млрд юаней. При этом объем ПИИ в производственной отрасли увеличился на 1,9%, превысив 283,4 млрд юаней, в том числе в высокотехнологичном секторе подъем составил 9,5%.

Инвестиции Канады в Китай в текущем году взлетели более чем вдвое (на 110%), Великобритании – на 95%, Франции – на 90%, Швейцарии – на 66% и Нидерландов – на 33%.

При этом за десять месяцев в стране было создано 41,947 тыс. новых иностранных предприятий, что на 32,1% больше показателя за аналогичный период 2022 года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Как сообщалось, совокупный объем FDI по итогам 2022 года увеличился на 6,3% и достиг 1,23 трлн юаней.

Китай
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