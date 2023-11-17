Новый глава МИД Великобритании посетил Кишинев с необъявленным визитом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Новый министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон посетил минувшей ночью с необъявленным визитом Кишинев, возвращаясь из Киева, встретился с президентом Молдавии Майей Сайду, сообщила сама Санду в своих соцсетях.

Она также сообщила, что обсудила с Кэмероном "безопасность Черноморского региона, двустороннее сотрудничество и единую позицию по борьбе с коррупцией". По ее словам, в ходе встречи затрагивалась и ситуация на Украине.

"Выразила благодарность Великобритании за поддержку Украины, имеющую решающее значение для безопасности Молдавии, а также стабильности и процветания Европы", - написала Санду.

Кэмерон также встретился со своим молдавским коллегой Нику Попеску, стороны обсудили укрепление стратегических отношений между Молдавией и Великобританией, уделив особое внимание вопросам молдавской диаспоры.

"Мы рассмотрели такие темы, как подписание соглашений о взаимном признании водительских прав и снижении платы за роуминг, инициативы, которые принесут значительные преимущества нашей диаспоре в Королевстве. Мы также подчеркнули важность активизации сотрудничества в борьбе с коррупцией и привлечении к ответственности тех, кто причинил вред государству и нашим гражданам. Укрепление отношений с Великобританией является ключевым элементом укрепления устойчивости и безопасности нашей страны", - сообщил Попеску.