Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны

Дэвид Кэмерон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон займет пост главы МИД страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой британского правительства в соцсети X.

Ранее ряд британских СМИ опубликовал фотографии Кэмерона, направляющегося ко входу в резиденцию премьера на Даунинг-стрит. Кэмерону 57 лет, он возглавлял британское правительство с 2010 по 2016 год и ушел в отставку после того, как британцы на референдуме проголосовали за Brexit.

Ранее премьер страны Риши Сунак отправил в отставку главу МВД страны Суэллу Браверман.

На ее место британский премьер назначил Джеймса Клеверли, который ранее занимал пост главы МИД Великобритании.