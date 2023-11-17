США ускоряют производство плутониевых сердечников для обновления ядерного оружия

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки наращивают производство новых плутониевых сердечников (запалов) для обновления своего ядерного оружия, сообщило американское издание Scientific American Magazine.

Плутониевый сердечник является центральной частью ядерного заряда, который служит запалом для приведения его в действие. Без него невозможно производство ядерного оружия.

США фактически не создавали эти сердечники с конца 1980-х годов. Однако, как указывает журнал, в настоящее время США обновляют свой ядерный арсенал, модернизируя старое оружие и создавая новое, и для этого нужны новые плутониевые сердечники.

Усилия, в частности, направлены на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и изменения в существующих системах.

В этих целях Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) приняло решение о производстве 50 новых плутониевых сердечников в год на объекте Саванна-Ривер в Южной Каролине и 30 сердечников в год в Национальной лаборатории Лос-Аламос в Нью-Мексико, где была произведена первая американская атомная бомба.

Первые новые плутониевые сердечники произведут для ядерной боеголовки W87-1, предназначенной для оснащения новой американской МБР Sentinel. Вслед за этим будут изготовлены сердечники для других систем ядерного оружия.

Издание отмечает, что не все эксперты считают эту работу необходимой, поскольку существующие стержни могут еще какое-то время работать. Физика плутония сложна, и никто не знает, когда истечет срок действия первоначальных плутониевых стержней, подчеркивается в статье. При этом указывается, что детали того, как устроены стержни и как они работают, входят в число самых тщательно охраняемых секретов США.