Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

США ускоряют производство плутониевых сердечников для обновления ядерного оружия

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки наращивают производство новых плутониевых сердечников (запалов) для обновления своего ядерного оружия, сообщило американское издание Scientific American Magazine.

Плутониевый сердечник является центральной частью ядерного заряда, который служит запалом для приведения его в действие. Без него невозможно производство ядерного оружия.

США фактически не создавали эти сердечники с конца 1980-х годов. Однако, как указывает журнал, в настоящее время США обновляют свой ядерный арсенал, модернизируя старое оружие и создавая новое, и для этого нужны новые плутониевые сердечники.

Усилия, в частности, направлены на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и изменения в существующих системах.

В этих целях Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) приняло решение о производстве 50 новых плутониевых сердечников в год на объекте Саванна-Ривер в Южной Каролине и 30 сердечников в год в Национальной лаборатории Лос-Аламос в Нью-Мексико, где была произведена первая американская атомная бомба.

Первые новые плутониевые сердечники произведут для ядерной боеголовки W87-1, предназначенной для оснащения новой американской МБР Sentinel. Вслед за этим будут изготовлены сердечники для других систем ядерного оружия.

Издание отмечает, что не все эксперты считают эту работу необходимой, поскольку существующие стержни могут еще какое-то время работать. Физика плутония сложна, и никто не знает, когда истечет срок действия первоначальных плутониевых стержней, подчеркивается в статье. При этом указывается, что детали того, как устроены стержни и как они работают, входят в число самых тщательно охраняемых секретов США.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Киргизия просит Россию предоставить ОМС семьям киргизских трудовых мигрантов

Киргизия просит Россию предоставить ОМС семьям киргизских трудовых мигрантов

Армения станет членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года

Армения станет членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

Европейские источники рассказали, кто в ЕС против переговоров о принятии Украины

Европейские источники рассказали, кто в ЕС против переговоров о принятии Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам

Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Власти Казахстана могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

Власти Казахстана могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

Молдавия с 8 февраля перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ

Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024 году

Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024 году

Байден одобрил временное финансирование правительства США во избежание шатдауна

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });