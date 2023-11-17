Чехия просит ЕС продлить разрешение на импорт продукции НЛМК до 2028 года

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Чехия обратилась с просьбой к ЕС продлить переходный период для импорта товаров российской сталелитейной компании Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в связи с неспособностью пока найти замену данной продукции, сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

"Чехия во время пятничной встречи постпредов ЕС по обсуждению дальнейших санкций против Москвы попросила продлить льготный период для импорта НЛМК", - информирует издание.

В рамках 11-го пакета антироссийских санкций ЕС ужесточил ограничения на импорт товаров из железа и стали. Так, ЕС будет требовать у импортеров таких товаров, которые были обработаны в третьей стране, доказать, что используемые ресурсы не поступают из России.

Между тем Чехия, как и другие страны, включая Италию и Бельгию, уже добились переходного периода до конца 2024 года для использования стали НЛМК. Теперь же Прага просит продлить его до 2028 года, заявляя, что "существуют серьезные трудности с получением продукта от новых поставщиков и альтернативных источников", отметил один из дипломатов.

Politico отмечает, что НЛМК является главным поставщиком стали для Чехии. Она необходима в производстве автомобилей, поскольку из нее делают кузов и многие другие узлы автомобиля.

На автомобильный сектор Чехии приходится около 10 % национального ВВП - один из самых высоких подобных показателей в мире.