Что случилось этой ночью: суббота, 18 ноября
Оверчук заявил о консенсусе на форуме АТЭС, "Команда против пыток" признана иноагентом, Пашиняна пригласили на неформальный саммит СНГ
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Глава российской делегации Алексей Оверчук заявил о достижении консенсуса на саммите АТЭС. Вице-премьер добавил, что в итоговой декларации саммита учтены все предложения Москвы.
- Минюст РФ пополнил список иноагентов пятью физлицами и тремя организациями, среди которых журналист Илья Бер, издание The Moscow Times, ООО "Команда против пыток".
- Никол Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербурге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, участие премьер-министра Армении пока не подтверждено.
- В Кремле заявили, что решения о том, кто возглавит Большой театр, пока нет. При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции правительства.
- Получившим увечья на военной службе инвалидам отменят переосвидетельствование, говорится в постановлении кабмина РФ.
- Чехия просит ЕС продлить разрешение на импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината до 2028 года. Как пояснил изданию Politico неназванный европейский дипломат, "существуют серьезные трудности с получением продукта от новых поставщиков и альтернативных источников".