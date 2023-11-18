Что случилось этой ночью: суббота, 18 ноября

Оверчук заявил о консенсусе на форуме АТЭС, "Команда против пыток" признана иноагентом, Пашиняна пригласили на неформальный саммит СНГ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава российской делегации Алексей Оверчук заявил о достижении консенсуса на саммите АТЭС. Вице-премьер добавил, что в итоговой декларации саммита учтены все предложения Москвы.

- Минюст РФ пополнил список иноагентов пятью физлицами и тремя организациями, среди которых журналист Илья Бер, издание The Moscow Times, ООО "Команда против пыток".

- Никол Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербурге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, участие премьер-министра Армении пока не подтверждено.

- В Кремле заявили, что решения о том, кто возглавит Большой театр, пока нет. При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции правительства.

- Получившим увечья на военной службе инвалидам отменят переосвидетельствование, говорится в постановлении кабмина РФ.

- Чехия просит ЕС продлить разрешение на импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината до 2028 года. Как пояснил изданию Politico неназванный европейский дипломат, "существуют серьезные трудности с получением продукта от новых поставщиков и альтернативных источников".