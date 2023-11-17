Более 26 тыс. человек бросили дома на западе Мьянмы из-за боев военных с повстанцами

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 26 тыс. человек покинули свои дома из-за боев между военными Мьянмы и повстанцами "Армии Аракана" в штате Ракхайн на западе страны, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"На 16 ноября общее число внутренне перемещенных лиц, перешедших в этот статус из-за прошлых и нынешних конфликтов между "Армией Аракана" и военными в штате Ракхайн и районе Палетва, выросло до 90 тыс. человек, включая более 26 тыс. человек с момента нынешнего нарушения режима прекращения огня", - говорится в сводке последних событий УКГВ.

В управлении напомнили, что ранее в этом штате в результате межобщинных конфликтов перемещенными лицами также стали 150 тыс. представителей народа рохинджа.

По данным УКГВ, 15 ноября повстанцы захватили город Пауктау на берегу Бенгальского залива, однако военные провели операцию при поддержке с воздуха и с моря по его возвращению.

Тем временем военные также ограничили перемещения между городами и сельской местностью в регионе, сухопутное и речное сообщение между административным центром штата Ситуэ и Янгоном, а также между местными городами.

27 октября альянс антиправительственных группировок начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, граничащем с КНР. В альянсе уверяли, что заняли несколько городов и более 100 военных постов, заявляли, что перерезали ключевые торговые пути между Мьянмой и КНР.

Накануне представитель правящего государственного административного совета генерал-майор Зо Ми Тун заявил, что антиправительственные группировки также наступают в штате Ракхайн на западе страны и в штате Кая на юго-востоке.

Власти КНР в свою очередь неоднократно призывали стороны конфликта остановить боевые действия и не ставить под угрозу безопасность жителей пограничных районов Китая, а также китайского персонала в Мьянме.

Китай и Мьянма имеют границу протяженностью около 2 тыс. км. Страны поддерживают тесные экономические отношения, Мьянма играет важную роль в реализации инициативы "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.