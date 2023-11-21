Мьянма передала КНР более 31 тыс. подозреваемых в мошенничестве в интернете

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Власти Мьянмы передали властям КНР свыше 31 тыс. подозреваемых в интернет-мошенничестве, которое преступные группировки организовали в широких масштабах на приграничной с Китаем мьянманской территории, сообщает телеканал Channel NewsAsia.

В сентябре правоохранительные органы КНР и Мьянмы начали кампанию против этих преступных сообществ, от которых страдали граждане Китая. По данным министерства общественной безопасности КНР, среди задержанных - 63 руководителя и финансиста криминальных группировок.

"Жесткий курс привел к значительным результатам в этом сражении", - отметили в ведомстве.

Между тем, ранее стало известно, что альянс повстанцев, начавший 27 октября массированное наступление в приграничной провинции Шан, уничтожал центры интернет-мошенничества, в большом количестве распространенные в этом регионе Мьянмы. Всего, по данным китайских СМИ, в Мьянме расположены не менее 1 тыс. таких центров, в них заняты более 100 тыс. человек.

Представитель правящего в Мьянме Государственного административного совета генерал-майор Зо Ми Тун обвинил повстанцев в попытках получить поддержку Китая за счет искоренения этой незаконной деятельности в штате.

Ранее власти Мьянмы признали, что повстанцы ведут наступление в штате Шан, штате Ракхайн на западе страны и в штате Кая на юго-востоке.

По информации местных СМИ, тысячи жителей Лойко - столицы штаты Кая - вынуждены спасаться бегством из города и его окрестностей, в то время как военные наносят авиаудары в этом районе. До этого, 11 ноября, группировка "Сила обороны Каренских наций", созданная после военного переворота 1 февраля 2021 года в Мьянме, начала операцию против правительственных войск в городе. 15 ноября повстанцы объявили, что захватили кампус университета Лойко, где находились два армейских батальона, и ликвидировали более 100 солдат.

Лойко с населением около 50 тыс. человек находится примерно в 110 км к востоку от столицы страны Нейпьидо.

Власти КНР в свою очередь неоднократно призывали стороны конфликта остановить боевые действия и не ставить под угрозу безопасность жителей пограничных районов Китая, а также китайского персонала в Мьянме.

Китай и Мьянма имеют границу протяженностью около 2 тыс. км. Страны поддерживают тесные экономические отношения, и Мьянма играет важную роль в реализации инициативы "Один пояс - один путь" в Юго-Восточной Азии. В частности, планируется создание крупной железнодорожной ветки между китайской провинцией Юньнань и портом Кьяукпью на юго-западном побережье Мьянмы.