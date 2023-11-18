Вице-премьер РФ сообщил, что одной из главных тем саммита АТЭС была цифровая трансформация

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Темам цифровой трансформации и искусственного интеллекта было уделено большое внимание на проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС, сообщил глава российской делегации вице-премьер Алексей Оверчук.

"Большое внимание уделялось цифровой трансформации, в особенности, проблемам искусственного интеллекта, его развития и регулирования. Вплоть до того, что правила применения искусственного интеллекта должны включать в себя обязательную маркировку контента, который генерируется искусственным интеллектом", - сказал Оверчук журналистам по итогам второй сессии саммита с участием глав государств.

Он добавил, что искусственный интеллект влияет на "улучшение условий труда, но с другой стороны в его применении есть и социальные последствия". "Поэтому говорилось о необходимости поддержки и уязвимых групп населения", - отметил зампред правительства РФ.

По его словам, в ходе сессии "многие отмечали необходимость предсказуемости правил международной торговли, которые были бы удобны и облегчали жизнь экономическим операторам".

"Во многих выступлениях звучала необходимость более эффективной работы Всемирной торговой организации", - сообщил Оверчук.