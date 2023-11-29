Рябков опроверг информацию о переговорах Оверчука и Блинкена на саммите АТЭС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Переговоров вице-премьера РФ Алексея Оверчука, возглавлявшего российскую делегацию на недавнем саммите АТЭС в Сан-Франциско, с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях саммита не было, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"В блогосфере много что пишут. Я не подтверждаю эту информацию", - заявил Рябков, отвечая на просьбу издания подтвердить, что Оверчук и Блинкен провели неформальные переговоры на форуме.

"Могу ответственно заявить, что контакты и в преддверии саммита АТЭС в Сан-Франциско, и по ходу этого мероприятия с американцами были, но они были на экспертном уровне и сводились по большому счету только к тематике разработки итогового документа, который в конце концов получился достаточно деловым и сбалансированным", - добавил замглавы МИД РФ.

Он также уточнил, что никаких переговоров по политическим вопросам у России и США "нет и не предвидится".