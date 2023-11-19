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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

В Аргентине в воскресенье пройдет второй тур президентских выборов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Граждане Аргентины в воскресенье отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свой голос во втором туре президентских выборов.

Первый тур состоялся 22 октября. По его итогам, ни один из участников не смог заручиться поддержкой большинства избирателей.

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Во второй тур вышли 51-летний министр экономики Серхио Масса, представляющий правящую левоцентристскую коалицию "Союз ради родины", и 52-летний экономист, либертарианец от партии "Свобода наступает" Хавьер Милей.

Согласно недавнему опросу, у Милея чуть больше шансов на победу, чем у Массы. За неделю до второго тура почти 49% респондентов заявляли, что готовы отдать свой голос за либертарианца, 45% - за министра экономики. Остальные 6% отмечали, что пока не определились.

Следующий президент Аргентины вступит в должность 10 декабря и пробудет на этом посту до конца 2027 года.

В ходе президентской кампании Милей заявлял, что в случае избрания проведет беспрецедентную политическую и экономическую реформу. Масса в одной из своих предвыборных речей заявил, что намерен двигаться к "экономической современности, очевидно, с бюджетным балансом и, очевидно, с накоплением валютных резервов". Он также подвергал критике планы Милея по долларизации экономики.

Аргентина сейчас переживает непростую экономическую ситуацию, инфляция в стране достигла 143%.

Аргентина
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