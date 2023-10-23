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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"Аргентинский Трамп" прошел во второй тур выборов президента страны

"Аргентинский Трамп" прошел во второй тур выборов президента страны
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Во второй тур выборов президента Аргентины прошли крайне правый популист, депутат аргентинского парламента от либертарианской партии "Свобода наступает" Хавьер Милей и министр экономики страны Серхио Масса, представляющий правящую левоцентристскую коалицию "Союз ради родины", сообщает в понедельник The Guardian.

По итогам подсчета 97% голосов 51-летний Масса набирает 36,6% голосов. 52-летний Милей, которого СМИ сравнивают с экс-президентом США Дональдом Трампом и который в случае победы на выборах обещал закрыть ЦБ Аргентины и отказаться от развития отношений с Россией, Китаем и Бразилией, получил 30% голосов.

Второй тур выборов состоится 19 ноября. Для победы в нем нужно будет набрать более 45% голосов избирателей. Победить также можно в случае, если кандидат получит более 40% голосов и его отрыв от соперника составит более 10 процентных пунктов.

Первый тур выборов состоялся в Аргентине накануне, 22 октября.

Следующий президент Аргентины вступит в должность 10 декабря и пробудет на этом посту до конца 2027 года.

В ходе президентской кампании Милей заявлял, что в случае избрания проведет беспрецедентную политическую и экономическую реформу.

Масса в одной из своих предвыборных речей заявил, что намерен двигаться к "экономической современности, очевидно, с бюджетным балансом и, очевидно, с накоплением валютных резервов". Он также подвергал критике планы Милея по долларизации экономики.

Аргентина переживает непростую экономическую ситуацию, инфляция составляет 138%.

Аргентина
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