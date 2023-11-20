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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Белоруссии пройдут 25 февраля и 4 апреля

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы "О назначении выборов депутатов" и "О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания республики Беларусь", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Данными документами в соответствии с требованиями Конституции предусматривается проведение выборов в Палату представителей Национального собрания восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва в единый день голосования - 25 февраля 2024 года, а в Совет Республики Национального собрания восьмого созыва - 4 апреля 2024 года", - отметили в пресс-службе.

Согласно документу, выдвижение кандидатов в члены Совета Республики местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года.

Одновременно Центризбиркому, государственным органам и иным организациям поручается принять меры по организации выборов, а правительству - обеспечить финансирование расходов на их подготовку и проведение за счет средств республиканского бюджета.

Между тем в феврале 2023 года Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании". Документом закрепляется правовой статус ВНС как "высшего представительного органа народовластия". Согласно закону, к делегатам ВНС отнесены действующий глава государства; президент, прекративший исполнение своих полномочий; представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных советов депутатов, а также гражданского общества.

25 февраля 2024 года в Белоруссии пройдет Единый день голосования на парламентских и местных выборах, в течение 60 дней после этого - Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в республике должны состояться президентские выборы.

Белоруссия
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