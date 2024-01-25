Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Лукашенко начал ротацию кадров в органах власти в преддверии выборов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра здравоохранения Александра Ходжаева и анонсировал ротацию во всех министерствах и ведомствах, объяснив ее стартом избирательных кампаний в республике.

"Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский", - отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

Лукашенко пояснил, что обновление кадров связано с тем, "чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать, принимая решение на тех или иных выборах, - стоит ли доверять этой команде".

"Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и настоящий момент", - заявил он.

25 февраля 2024 года в Белоруссии пройдет Единый день голосования на парламентских и местных выборах, в течение 60 дней после этого - Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в республике должны состояться президентские выборы.

Александр Лукашенко Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Рубену Варданяну продлили арест на четыре месяца

Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

Минск поднял тариф на транзит нефти из Казахстана в ЕС на 38%, для РФ - на 10,2%

Песков заявил, что международное расследование по Ил-76 должно быть проверкой преступления Киева

Что случилось этой ночью: четверг, 25 января

Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти

Губернатор Техаса намерен защищать штат от мигрантов вопреки федеральной власти
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы заявили об обстреле нескольких военных кораблей США

Хуситы заявили об обстреле нескольких военных кораблей США

НАТО приступили к перемещению сил в рамках учения Steadfast Defender 2024

НАТО приступили к перемещению сил в рамках учения Steadfast Defender 2024

Почти 90% французов поддерживают протестное движение сельхозпроизводителей

Почти 90% французов поддерживают протестное движение сельхозпроизводителей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });