Байден в день своего 81-летия помиловал двух индеек перед Днем благодарения

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник принял участие в традиционной церемонии помилования индеек в канун Дня благодарения.

В соответствии с ежегодной традицией, американский лидер на Южной лужайке Белого дома помиловал двух птиц, в этом году ими стали индейки по кличке Свобода и Колокол.

Церемония совпала с днем рождения президента США, которому в понедельник исполняется 81 год.

Индеек вырастили на ферме в Миннесоте. Возраст каждой из них около 20 недель, вес - около 19 кг.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году. А Джордж Буш-старший официально закрепил эту традицию в 1989 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября - в этом году праздник приходится на 23 ноября.