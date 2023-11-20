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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Президент США считает, что близится сделка по освобождению заложников в Газе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что США близятся к заключению сделки по освобождению заложников ХАМАС в секторе Газа.

"Я думаю, что да, но сейчас я не готов об этом говорить", - ответил Байден на вопрос о том, близка ли сделка по заложникам в секторе Газа. Журналист задал президенту вопрос после церемонии помилования в Белом доме индеек в канун Дня благодарения.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ ЦАХАЛ начал операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, превысило 13 тыс. человек.

Джо Байден Израиль США сектор Газа
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