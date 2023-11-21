Гутерриш назвал беспрецедентным число погибших гражданских лиц в Газе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв среди гражданских лиц в конфликте Израиля и ХАМАС является беспрецедентным, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Очевидно, что за несколько недель убиты тысячи детей. Это то, что имеет значение. Мы являемся свидетелями убийств гражданских лиц, которые не имеют аналогов ни в одном конфликте с тех пор, как я являюсь генеральным секретарем", - заявил Гутерриш на пресс-конференции.

При этом советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что удары, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит по больницам в секторе Газа, соответствуют нормам международного права.

Комментируя обстрел индонезийской больницы в анклаве, он сказал, что это было пропорциональной мерой.

"Мы полностью соблюдаем международное право, соблюдаем соразмерность, различие, и существует явная военная необходимость уничтожить ХАМАС, и это именно то, что мы делаем", - сказал Фальк телеканалу CNN.

Он добавил: "В ходе уничтожения ХАМАС, что и делает ЦАХАЛ прямо сейчас, мы проводим четкое различие между гражданскими лицами и террористами".

Ранее израильские военные заявили, что из больницы по израильским военным была открыта стрельба, "в ответ солдаты ЦАХАЛ нанесли прямой удар по конкретному источнику вражеского огня".

Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате обстрела израильским танком индонезийской больницы погибли 12 человек - пациенты медучреждения и один из ее служащих.