Что случилось этой ночью: вторник, 21 ноября

Новый пакет американской военной помощи Украине, КНДР назвала сроки запуска спутника, авианосец США прибыл в Южную Корею

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Пентагон уточняет, что в него войдут среди прочего ПЗРК Stinger, одна реактивная система залпового огня HIMARS и ракеты для нее, противотанковые ракетные комплексы TOW, ПТРК Javelin, противотанковые гранатометы AT4, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм.

- Сенаторы-демократы призвали президента США Джо Байдена сотрудничать с Израилем для доставки гумпомощи в сектор Газа. В письме законодателей подчеркивается необходимость открыть пограничный пункт пропуска "Керем-Шалом" между Израилем и Газой, "чтобы облегчить надлежащий досмотр и доставку большего количества помощи".

- Антониу Гутерриш назвал беспрецедентным число жертв среди гражданских лиц в Газе. Очевидно, что за несколько недель убиты тысячи детей. (...) Мы являемся свидетелями убийств гражданских лиц, которые не имеют аналогов ни в одном конфликте с тех пор, как я являюсь генеральным секретарем", - заявил генсек ООН.

- Япония примет меры предосторожности на фоне запуска северокорейского спутника. Пхеньян проинформировал Токио, что запуск может быть осуществлен между 22 ноября и 1 декабря в направлении Японского и Южно-Китайского морей.

- Авианосец США Carl Vinson прибыл в Южную Корею. Он стал третьим американским авианосцем, посетившим Южную Корею в этом году.

- Сборная России по футболу забила 8 голов в ворота Кубы в товарищеском матче. Российская команда находится под санкциями ФИФА и УЕФА и может играть только в товарищеских матчах.