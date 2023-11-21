Володин прибыл с визитом в Китай

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин, возглавляющий делегацию нижней палаты российского парламента прибыл с официальным визитом в КНР.

В ходе визита, который продлится с 21 по 23 ноября, запланированы двусторонние встречи с руководством Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами КНР. Будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других, сообщили в пресс-службе Думы.

В состав делегации вошли представители всех фракций Думы и председатели профильных комитетов, в том числе: первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель председателя Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Также в составе делегации председатели комитетов: по экономической политике Максим Топилин, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по просвещению Ольга Казакова, по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

Кроме того, в делегации первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Глеб Хор, глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.