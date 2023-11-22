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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Си Цзиньпин встретился с Володиным в Пекине

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел в Пекине встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает агентство "Синьхуа".

Подробностей встречи агентство не приводит.

Накануне Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи заявил о необходимости развивать форматы сотрудничества депутатов обеих стран.

"Мы надеемся, что сегодняшняя встреча внесет вклад в углубление этих отношений, мы выработаем, возможно, новые форматы сотрудничества, которые на этом этапе позволят нам внести вклад в развитие отношений между нашими странами, нашими народами в интересах как нашего государства - Российской Федерации, так и Китая", - сказал председатель Госдумы.

Володин во главе делегации Госдумы 21-23 ноября посещает КНР. Это его первый официальный визит в Китай в качестве спикера Госдумы. Впервые он посетил КНР в 2006 году.

Китай Си Цзиньпин Вячеслав Володин Госдума
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