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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В Испании прошла церемония приведения к присяге нового правительства

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Король Испании Филипп VI привел к присяге новое правительство страны, сообщает во вторник телеканал RTVE.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сформировал коалиционное правительство из 22 министров, в него вошли 12 женщин и 10 мужчин. Вице-премьерами остались министр экономики, торговли и бизнеса Надя Кальвиньо, министр труда и социальной экономики Иоланда Диас и министр по вопросам экологии и демографии Тереса Родригес, к ним присоединилась министр финансов и государственной службы Мария Монтеро.

Министром иностранных дел Испании остается Хосе Мануэль Альбарес, главой МВД - Фернандо Гранде-Марласка. Министром обороны по-прежнему является Маргарита Роблес.

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Кроме того, появилось "суперминистерство", объединившее функции управления председателя правительства, министерства юстиции и министерства по связям с парламентом. Главой "суперминистерства" стал Феликс Боланьос.

Пилар Алегрия, представитель Испанской социалистической рабочей партии, которую возглавляет Санчес, назначена представителем правительства. Она также занимает должность министра образования, профессиональной подготовки и спорта.

Накануне Санчес заявил, что сформировал правительство с "высоким политическим авторитетом, выраженным феминистским акцентом, которое будет уделять основное внимание выстраиванию диалога".

16 ноября парламент Испании по итогам голосования утвердил Педро Санчеса на должность премьер-министра страны. 179 членов парламента проголосовали "за", 171 - "против". Таким образом, Санчес, возглавляющий правительство с 2018 года, получил возможность остаться на посту премьера на новый срок.

Испания Педро Санчес
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