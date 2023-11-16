Парламент Испании одобрил кандидатуру Санчеса на пост премьера

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Испании по итогам голосования в четверг утвердил Педро Санчеса на должность премьер-министра страны, сообщает телеканал RTVE.

"Голосование завершено: 179 голосов "за", 171 - "против". Санчес - премьер-министр Испании", - передает RTVE.

Таким образом, Санчес, возглавляющий правительство с 2018 года, получил возможность остаться на посту премьера на новый срок.

Накануне в парламенте начался первый раунд дебатов по кандидатуре Санчеса, возглавляющего Испанскую социалистическую рабочую партию. Тогда он представил свое видение будущего Испании, призвав депутатов подержать его кандидатуру.

Одной из основных своих целей он назвал принятие мер, нацеленных на то, чтобы Испания былf четвертой по масштабам экономикой ЕС. Санчес также заверил, что будет способствовать развитию и распространению демократических ценностей.

Санчес подчеркнул, что Испанию "считают в мировом сообществе надежным и преданным партнером".

"Наша страна восстановила позиции на мировой арене", - добавил он.

Говоря о внутренних проблемах Испании, Санчес пообещал увеличить количество рабочих мест, поднять минимальную заработную плату, предложил несколько проектов по поддержке молодежи и заверил, что в случае переизбрания уделит особое внимание вопросам экологии.

Он призвал к равенству и уважению всех граждан и пообещал принять меры по "территориальному сплочению", а также выступил в защиту разработанного по его инициативе закона об амнистии каталонских сепаратистов, указав, что эта мера "совершенно законна и соответствует Конституции".

Кандидат в премьеры также затронул тему конфликта Израиля с ХАМАС, отметив, что считает необходимым признание палестинского государства и немедленное прекращение боевых действий в секторе Газа.

На дебатах в парламенте в среду также выступил лидер "Народной партии" Испании Альберто Фейхоо. Он обвинил Санчеса в коррупции и призвал к проведению досрочных выборов.

"Мы сейчас обсуждаем не то, за что голосовали избиратели. Наделение (Санчеса) полномочиями премьера лишь будет потворствовать политической коррупции. Принятие решений против основных интересов в угоду личной выгоде по-другому назвать нельзя", - сказал он под аплодисменты сторонников.

По словам Фейхоо, если кандидатуру Санчеса в должности премьера поддержат, всё закончится унижением: "Санчес унизил самого себя - это было его собственное решение, Санчес унизил свою партию - это было решение партии, но у него нет никакого права унижать испанский народ".

На минувшей неделе испанские социалисты договорились с каталонскими националистическими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" о законе об амнистии, а также заключили коалиционные соглашения с Баскской националистической партией и Канарской коалицией.

В воскресенье более 2 млн человек приняли участие в протестах против договора социалистов с националистическими партиями Каталонии и закона об амнистии. Протесты, организованные Народной партией, поддержала и ультраправая партия "Голос", лидер которой Сантьяго Абаскаль призвал организовать постоянную акцию протеста против социалистов.

Во вторник Абаскаль подал иск в верховный суд Испании, обвинив Санчеса во "взяточничестве, сокрытии преступлений, узурпации функций судебной власти и ведении переговоров, недопустимых для государственных лиц" и потребовав отложить назначенные на среду и четверг дебаты по кандидатуре Санчеса на должность премьера страны. Суд отказал в требовании отложить дебаты, но сообщил, что рассмотрит возможность начала судебного разбирательства по поводу заявлений Абаскаля о совершенных Санчесом преступлениях.

Ранее попытку набрать достаточное количество голосов в парламенте для формирования правительства предпринял лидер Народной партии Альберто Фейхоо, но потерпел неудачу.

Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король Испании Филипп VI подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов 14 января 2024 года.