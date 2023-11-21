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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Китай призвал Израиль прекратить "коллективное наказание" палестинцев в Газе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Конфликт в секторе Газа следует прекратить, чтобы избежать дальнейшей гибели мирных жителей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин; он также призвал прекратить "коллективное наказание" палестинцев в Газе.

"Китай считает, что этот конфликт следует завершить, чтобы избежать новых случаев гибели людей", - цитирует агентство EFE слова Си Цзиньпина на внеочередном саммите БРИКС по вопросу палестино-израильского конфликта.

"Необходимо добиться прекращения коллективного наказания населения: принудительного переселения людей, прекращения доступа к воде, горючему", - добавил Си Цзиньпин.

Кроме того, он призвал открыть дополнительные коридоры для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Мировое сообщество должно принять практические меры, чтобы этот конфликт не расширился и не поставил под угрозу региональную стабильность", - заявил китайский лидер.

По его мнению, лишь создание палестинского государства может положить конец палестино-израильским конфликтам. "Я много раз говорил, что единственный способ остановить круговорот палестино-израильских конфликтов - это реализация принципа сосуществования двух государств (израильского и палестинского - ИФ)... Не может быть долгосрочного мира и стабильности на Ближнем Востоке, если не найти справедливого решения палестинского вопроса", - подчеркнул китайский лидер.

Хроника 07 октября – 21 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Китай БРИКС Си Цзиньпин сектор Газа
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