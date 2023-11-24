Президент США призвал активнее работать над созданием палестинского государства

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мировому сообществу следует активизировать усилия по реализации варианта палестино-израильского урегулирования, предусматривающего создание палестинского государства, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Когда мы смотрим в будущее, то понимаем необходимость прекращения постоянного насилия на Ближнем Востоке", - сказал он на пресс-конференции в штате Массачусетс.

По словам Байдена, для этого "нам нужно активнее стремиться к реализации плана по сосуществованию двух государств (израильского и палестинского - ИФ)... Два государства для двух народов".

Президент США предположил, что именно такой вариант опасен для таких движений как ХАМАС, которые, по его мнению, не хотят видеть мирного сосуществования израильтян и палестинцев.