Еврокомиссия опубликовала результаты пересмотра финпомощи ЕС Палестине

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) опубликовала во вторник результаты своего пересмотра нынешней финансовой помощи ЕС Палестине, объявленного после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

"ЕС является крупнейшим международным донором помощи палестинцам. После ужасных событий 7 октября потребовался тщательный пересмотр нашей финансовой помощи. Этот анализ подтвердил, что существующие гарантии эффективны. Сейчас продолжается разработка нашей будущей поддержки палестинцев с учетом меняющейся и все еще развивающейся ситуации", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что "средства контроля комиссии и существующие гарантии, которые были значительно усилены в последние годы, работают хорошо, и на сегодняшний день не обнаружено никаких доказательств того, что деньги были перенаправлены на непредвиденные цели".

Анализ проводился в два этапа, сообщают в ЕК. Была проведена первая оперативная проверка для оценки осуществимости проектов в свете новой ситуации на местах. В рамках этого шага определен список неосуществимых проектов на сумму 75,6 млн евро. Они будут "перепрограммированы на поддержку палестинцев в свете новых приоритетов, которые необходимо определить на местах".

Речь идет главным образом о крупных инфраструктурных проектах, включая "Газ для Газы", "Опреснительный завод в Газе" и "Доступ к услугам водоснабжения", реализация которых в нынешних условиях невозможна.

В рамках второго этапа ЕК провела оценку рисков, для чего всем партнерам-исполнителям было предложено предоставить информацию о действующих у них механизмах контроля. В нынешнем контексте, отмечают в Еврокомиссии, определены некоторые дополнительные меры.

В частности, речь может идти о стороннем мониторинге бенефициаров грантов. Бенефициарам, которых обвинили в разжигании ненависти и насилия после событий 7 октября 2023 года, было предложено прокомментировать выдвинутые против них обвинения. В частности, это касается "двух проектов с организациями гражданского общества". Будущие выплаты будут осуществлены после предоставления удовлетворительных разъяснений, указывают в Брюсселе.

В коммюнике ЕК уточняется, что анализ охватывал весь портфель для целей развития, включая программы поддержки палестинского населения, Палестинской администрации, Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также соответствующие программы других служб Еврокомиссии, таких, например, как Erasmus+.

"Это не касалось гуманитарной помощи палестинскому народу", - подчеркивают в Брюсселе.