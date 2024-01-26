В ЕC обеспокоены заявлениями о причастности сотрудников БАПОР к терактам 7 октября

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразили обеспокоенность в связи с заявлениями Израиля с обвинениями сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в причастности к терактам, которые ХАМАС совершил 7 октября 2023 года.

"Мы крайне обеспокоены утверждениями о причастности сотрудников БАПОР к террористическим атакам 7 октября в Израиле. ЕС вновь заявляет о своем решительном осуждении нападений террористов ХАМАС на Израиль, которым нет никакого оправдания", - говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и Борреля.

В нем отмечается, что БАПОР "на протяжении многих лет играет жизненно важную роль, поддерживая уязвимых палестинских беженцев в доступе к жизненно важным услугам, таким как образование и здравоохранение, и является важнейшим партнером международного сообщества, включая ЕС".

"Мы находимся в контакте с БАПОР и ожидаем, что оно обеспечит полную прозрачность относительно обвинений и примет немедленные меры против причастных к ним сотрудников", - сказано в заявлении.

Еврокомиссия "оценит дальнейшие шаги и извлечет уроки по результатам полного и всестороннего расследования", пообещали ЕК и Боррель.

В БАПОР ранее заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников после того, как израильская сторона обвинила их в причастности к атаке на Израиль 7 октября.