Патрушев примет участие в мероприятии ОДКБ в Минске
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в среду примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей совбезов ОДКБ, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"22 ноября секретарь Совета Безопасности России посетит Белоруссию. В Минске Николай Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.