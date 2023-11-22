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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Патрушев примет участие в мероприятии ОДКБ в Минске

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в среду примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей совбезов ОДКБ, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"22 ноября секретарь Совета Безопасности России посетит Белоруссию. В Минске Николай Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Армения Белоруссия Казахстан ОДКБ Патрушев
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