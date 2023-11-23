Путин в Минске примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг посетит Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В пресс-службе Кремля накануне сообщили, что в повестке дня предстоящего заседания - ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Одной из центральных тем саммита станет вопрос создания единой системы ПВО стран, входящих в ОДКБ. Об этом сообщил Путин в среду, подводя итоги визита в Россию президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Российский президент напомнил, что Москва поставила Душанбе два дивизиона систем ПВО С-300 и добавил, что РФ готова "к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом".

Путин отметил, что по вопросу формирования единой системы ПВО стран ОДКБ уже проведена "большая работа".