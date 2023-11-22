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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Остин обсудил с израильским коллегой необходимость защиты гражданских в Газе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом обсудил важность обеспечения безопасности мирных жителей сектора Газа, сообщает Пентагон.

"Глава Пентагона подчеркнул, что США поддерживают Израиль. Также он заявил о важности недопущения эскалации конфликта в Ближневосточном регионе", - отмечается в сообщении американского оборонного ведомства.

Кроме того, Остин "обсудил важность наращивания гуманитарной помощи и обеспечения защиты гражданских в секторе Газа".

Тема безопасности мирных жителей Газы активно обсуждается в мировых СМИ в последние недели на фоне сообщений о тысячах погибших палестинцах в ходе израильской военной операции в секторе Газа.

Хроника 07 октября – 22 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ллойд Остин Израиль Пентагон
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