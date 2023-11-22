Киев просит у США радары ближнего действия

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Украина обратилась к США с просьбой о поставке радаров ближнего действия Sentinel для защиты от ударов России по энергетической инфраструктуре, сообщило Politico.

Издание отмечает, что эти радары предназначены для отслеживания баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов различных типов.

Киев мотивирует запрос тем, что поставка этих радаров имела бы "решающее значение для того, чтобы пережить зиму", говорится в сообщении.

По мнению Украины, новые радары обеспечили бы больший охват районов страны и "могли бы использоваться для защиты заводов, где украинцы намерены производить собственное оружие, как только они заручатся помощью западных оборонных фирм", пишет Politico.