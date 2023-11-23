Около 50% американцев считают, что США тратят слишком много на помощь Украине

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Почти половина граждан США полагает, что Вашингтон выделяет слишком много средств на помощь Украине, свидетельствуют результаты опроса Associated Press совместно с NORC Center.

Согласно этим данным, такого мнения придерживаются 45% респондентов. При этом, в октябре этот показатель составлял 52%.

Опрос также показал, что 48% одобряют предоставление Украине оружия. Среди сторонников демократов этот показатель составляет 57%, среди республиканцев - 42%.

Между тем, 45% опрошенных считают, что США должны играть "менее активную роль" в решении мировых проблем.

Опрос проводился 2-6 ноября. В нем приняли участие около 1,2 тысячи человек.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США продолжает оказывать помощь Украине, несмотря на возрастающие сложности с финансированием.

До этого сообщалось, что в Конгрессе США существуют серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины, в частности, против выступает значительное число республиканцев.