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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Кабмин Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Израиля после длительного обсуждения в ночь на среду одобрил соглашение, предусматривающее временное прекращение огня в зоне нынешнего конфликта, сообщило издание "Гаарец".

Соглашение касается "обмена заложников, удерживаемых организацией, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах", говорится в сообщении.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, в соответствии с планом ХАМАС освободит 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин в течение пятидневного прекращения огня.

Источник издания обратил внимание, что сделку одобрили все подразделения израильских служб безопасности - ЦАХАЛ, Шин Бет и Моссад. По его словам, ХАМАС может одновременно освободить иностранных граждан в соответствии с соглашениями, достигнутыми с этими странами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня не означает прекращения израильской кампании в Газе.

"Мы не остановим войну после прекращения огня, - сказал он. - Существует бессмыслица, предполагающая, что мы остановим войну после прекращения огня, чтобы вернуть заложников. Я хотел бы прояснить - мы находимся в состоянии войны, и мы будем продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: ликвидируем ХАМАС, вернем всех заложников и пропавших без вести и гарантируем, что Израилю не будет никакой угрозы".

За соглашение проголосовали подавляющее большинство министров, отмечают СМИ.

Биньямин Нетаньяху ЦАХАЛ ХАМАС Израиль
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