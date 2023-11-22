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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ХАМАС подтвердил соглашение и прекращении огня сроком на четыре дня

ХАМАС подтвердил соглашение и прекращении огня сроком на четыре дня
Израильская артиллерия на огневых позициях
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС подтвердило заключение с Израилем соглашения о прекращении огня и опубликовало в Telegram некоторые его детали.

В заявлении сообщается, что временное прекращение огня с обеих сторон продлится четыре дня. В этот период Израиль прекратит военные действия во всех районах сектора Газа, включая передвижение военной техники

Автомашины с гуманитарной помощью, включая медикаменты и топливо, будут беспрепятственно въезжать в Газу.

Полеты беспилотников на юге Газы будут прекращены на юге на все время перемирия. На севере их полеты будут запрещены с 10:00 утра до 16:00 по местному времени.

В период перемирия Израиль обязуется не нападать и не арестовывать никого во всех районах сектора Газа.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Израиля одобрил сделку, которая предусматривает, что ХАМАС освободит 30 похищенных детей и 20 женщин.

Телеканал CNN, ссылаясь на израильские источники, сообщил: соглашение допускает, что срок перемирия может быть продлен, если число освобождаемых заложников будет увеличено.

Вместе с тем, как сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник, пока не ясно, когда соглашение вступит в силу.

Хроника 07 октября – 22 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Газа
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