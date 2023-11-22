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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

НАТО заявило об обеспокоенности влиянием России на Западные Балканы

НАТО заявило об обеспокоенности влиянием России на Западные Балканы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Регион Западных Балкан является стратегически важным для НАТО, но он в настоящее время сталкивается с рядом вызовов, заявил в среду в Скопье генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в частности, "обеспокоенность вызывает сецессионистская риторика в Боснии и Герцеговине, хрупкая ситуация в Косово и буксующая ситуация в отношениях между Белградом и Приштиной".

Кроме того, отметил Столтенберг, "такие страны, как Россия, пытаются подрывать демократические устои стран, используя гибридные и кибератаки".

"Я только что завершил турне по региону, и везде я четко говорил, что стабильность на Западных Балканах зависит ото всех сторон, которые выбирают диалог и дипломатию, а не конфликты и хаос. Прекращение сецессионистской риторики усилит стабильность и обеспечит проведение реформ в Боснии и Герцеговине, восстановление диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС - единственный путь для обеих сторон к миру и процветанию", - заключил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг НАТО Западные Балканы
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