Главы МИД стран НАТО обсудят ближневосточный конфликт, Украину, Китай и Балканы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран НАТО обсудят в ходе двухдневной встречи в Брюсселе 28-29 ноября "неотложные вопросы безопасности", объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы столкнулись с самым опасным миром за последние десятилетия", - сказал в понедельник глава НАТО на пресс-конференции, знакомя журналистов с повесткой Североатлантического совета на уровне глав МИД.

К числу наиболее острых вопросов международной безопасности Столтенберг отнес конфликт на Ближнем Востоке. Он указал на необходимость продлить гуманитарную паузу в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

"Я призываю продлить паузу. Это позволит оказать столь необходимую помощь населению сектора Газа и освободить больше заложников", - сказал генсек, отметив, что нужно искать долгосрочное политическое решение по урегулированию конфликта в Газе.

Он также призвал Иран остановить дестабилизирующие действия проиранских сил на Ближнем Востоке.

"Мы стали свидетелями ударов беспилотников и ракетных установок по позициям США в Ираке и в Сирии, а также нападений на коммерческие суда. Это усиливает риск эскалации. Иран должен обуздать своих пособников", - подчеркнул Столтенберг.

Глава альянса сообщил, что во вторник министры НАТО обсудят действия России в контексте событий на Украине. Он обвинил Москву в попытках дестабилизировать страны Запада "с помощью кибератак, дезинформации, энергетического шантажа и даже миграции".

Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс солидарен с Финляндией в ситуации вокруг роста числа иммигрантов на границе с Россией и приветствует усилия Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). По его мнению, Россия "использует мигрантов для давления на соседа и союзника по НАТО".

Альянс, продолжил генсек, по-прежнему стремится не допустить расширения конфликта на Украине.

"Одна из наших задач - не допустить эскалации, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между Россией и НАТО", - сказал Столтенберг.

Именно с этой целью, по его словам, НАТО наращивает свое присутствие на востоке альянса.

"И мы не допускаем этой эскалации, так как направляем России ясный сигнал о том, что мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. И мы делаем это не только на словах, но и на деле, усиливая наше присутствие на восточном фланге альянса", - добавил глава организации.

На заседании Североатлантического совета будут также обсуждаться действия Пекина и ситуация на Западных Балканах.

"На встрече мы обсудим вызовы, которые Китай представляет для нашей безопасности", - сказал Столтенберг. Он отметил, что приветствует недавние переговоры между КНР и некоторыми странами НАТО, указал на важность такого диалога и заявил, что необходимо искать возможности сотрудничества по ряду вопросов, в частности, по вопросу изменения климата и контролю над вооружениями.

"Для нас Китай - не противник, но, тем не менее, действия Пекина бросают вызов нашей безопасности, и мы должны работать вместе, чтобы дать на это ответ", - пояснил генсек альянса.

Речь также пойдет о Западных Балканах, в частности о ситуации в Косово и в Боснии и Герцеговине. Будут обсуждаться пути достижения стабильности в регионе. Столтенберг призвал Белград и Приштину возобновить взаимодействие в рамках диалога при посредничестве ЕС.

В среду состоится первое заседание совета Украина-НАТО на уровне глав МИД с участием украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По словам генсека, союзники согласны, что Украина в будущем должна стать членом НАТО, и министры стран альянса обсудят рекомендации по необходимым для этого реформам.

При этом Столтенберг подтвердил, что Украина не может войти в состав Североатлантического альянса, пока на ее территории идут боевые действия. Однако, считает он, это не означает, что нет способов уже сейчас обеспечивать дальнейшее сближение Киева с НАТО.

"Конечно, мы продолжим рассматривать возможности того, как мы можем продолжать двигаться к дальнейшему сближению", - добавил генсек.

Отвечая на вопросы, Столтенберг заверил, что союзники по НАТО передавали Украине вполне современные вооружения. "Украине передавали очень современное оружие, в частности, крылатые ракеты", - сказал он, подчеркнув, что страны НАТО готовы продолжать передавать оружие Киеву.

Объясняя, почему подобные поставки оружия в последние месяцы не позволили Украине переломить ход боевых действий, он отметил, что "не стоит недооценивать Россию" и возможности ее ВПК.

В мероприятиях двухдневного Североатлантического совета примет участие глава МИД Швеции. Столтенберг приветствовал, что турецкий парламент начал процесс ратификации членства Швеции в НАТО.

"Я рассчитываю на то, что Турция и Венгрия завершат свою ратификацию как можно скорее. Время пришло", - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.