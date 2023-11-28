Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Главы МИД стран НАТО обсудят ближневосточный конфликт, Украину, Китай и Балканы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран НАТО обсудят в ходе двухдневной встречи в Брюсселе 28-29 ноября "неотложные вопросы безопасности", объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы столкнулись с самым опасным миром за последние десятилетия", - сказал в понедельник глава НАТО на пресс-конференции, знакомя журналистов с повесткой Североатлантического совета на уровне глав МИД.

К числу наиболее острых вопросов международной безопасности Столтенберг отнес конфликт на Ближнем Востоке. Он указал на необходимость продлить гуманитарную паузу в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

"Я призываю продлить паузу. Это позволит оказать столь необходимую помощь населению сектора Газа и освободить больше заложников", - сказал генсек, отметив, что нужно искать долгосрочное политическое решение по урегулированию конфликта в Газе.

Он также призвал Иран остановить дестабилизирующие действия проиранских сил на Ближнем Востоке.

"Мы стали свидетелями ударов беспилотников и ракетных установок по позициям США в Ираке и в Сирии, а также нападений на коммерческие суда. Это усиливает риск эскалации. Иран должен обуздать своих пособников", - подчеркнул Столтенберг.

Глава альянса сообщил, что во вторник министры НАТО обсудят действия России в контексте событий на Украине. Он обвинил Москву в попытках дестабилизировать страны Запада "с помощью кибератак, дезинформации, энергетического шантажа и даже миграции".

Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс солидарен с Финляндией в ситуации вокруг роста числа иммигрантов на границе с Россией и приветствует усилия Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). По его мнению, Россия "использует мигрантов для давления на соседа и союзника по НАТО".

Альянс, продолжил генсек, по-прежнему стремится не допустить расширения конфликта на Украине.

"Одна из наших задач - не допустить эскалации, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между Россией и НАТО", - сказал Столтенберг.

Именно с этой целью, по его словам, НАТО наращивает свое присутствие на востоке альянса.

"И мы не допускаем этой эскалации, так как направляем России ясный сигнал о том, что мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. И мы делаем это не только на словах, но и на деле, усиливая наше присутствие на восточном фланге альянса", - добавил глава организации.

На заседании Североатлантического совета будут также обсуждаться действия Пекина и ситуация на Западных Балканах.

"На встрече мы обсудим вызовы, которые Китай представляет для нашей безопасности", - сказал Столтенберг. Он отметил, что приветствует недавние переговоры между КНР и некоторыми странами НАТО, указал на важность такого диалога и заявил, что необходимо искать возможности сотрудничества по ряду вопросов, в частности, по вопросу изменения климата и контролю над вооружениями.

"Для нас Китай - не противник, но, тем не менее, действия Пекина бросают вызов нашей безопасности, и мы должны работать вместе, чтобы дать на это ответ", - пояснил генсек альянса.

Речь также пойдет о Западных Балканах, в частности о ситуации в Косово и в Боснии и Герцеговине. Будут обсуждаться пути достижения стабильности в регионе. Столтенберг призвал Белград и Приштину возобновить взаимодействие в рамках диалога при посредничестве ЕС.

В среду состоится первое заседание совета Украина-НАТО на уровне глав МИД с участием украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По словам генсека, союзники согласны, что Украина в будущем должна стать членом НАТО, и министры стран альянса обсудят рекомендации по необходимым для этого реформам.

При этом Столтенберг подтвердил, что Украина не может войти в состав Североатлантического альянса, пока на ее территории идут боевые действия. Однако, считает он, это не означает, что нет способов уже сейчас обеспечивать дальнейшее сближение Киева с НАТО.

"Конечно, мы продолжим рассматривать возможности того, как мы можем продолжать двигаться к дальнейшему сближению", - добавил генсек.

Отвечая на вопросы, Столтенберг заверил, что союзники по НАТО передавали Украине вполне современные вооружения. "Украине передавали очень современное оружие, в частности, крылатые ракеты", - сказал он, подчеркнув, что страны НАТО готовы продолжать передавать оружие Киеву.

Объясняя, почему подобные поставки оружия в последние месяцы не позволили Украине переломить ход боевых действий, он отметил, что "не стоит недооценивать Россию" и возможности ее ВПК.

В мероприятиях двухдневного Североатлантического совета примет участие глава МИД Швеции. Столтенберг приветствовал, что турецкий парламент начал процесс ратификации членства Швеции в НАТО.

"Я рассчитываю на то, что Турция и Венгрия завершат свою ратификацию как можно скорее. Время пришло", - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Йенс Столтенберг НАТО Китай Балканы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Среди напавших на танкер в Аденском заливе оказались пятеро сомалийцев

Что произошло за день: понедельник, 27 ноября

В Варшаве прошла церемония приведения к присяге нового польского правительства

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Глава МИД Молдавии высказался за европейскую интеграцию без Приднестровья

Глава МИД Молдавии высказался за европейскую интеграцию без Приднестровья

Столтенберг отверг утверждение, что НАТО не поставляло Украине современное оружие

Военная операция на Украине

Столтенберг обещал, что конфликт на Украине не станет прямым противостоянием НАТО с РФ

Столтенберг обещал, что конфликт на Украине не станет прямым противостоянием НАТО с РФ

Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года

Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });