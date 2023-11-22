Встреча ОПЕК+ перенесена с 26 на 30 ноября

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Встреча министров ОПЕК+ перенесена с 26 на 30 ноября, сообщила ОПЕК.

Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября. В этот же день состоится и заседание министерского комитета ОПЕК+.

Агентство Bloomberg ранее написало, что ОПЕК+, планировавшая встречу на эти выходные, похоже, столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи.

По словам неназванных делегатов, по состоянию на утро среды казалось, что конференция ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок. Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в день, вела трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили делегаты, попросив не называть их имени, поскольку переговоры носят частный характер.

ОПЕК и ее союзники видят все более пессимистическую картину цен на нефть, пишет агентство. Котировки упали на 15% по сравнению с сентябрьским пиком до примерно $82 за баррель, что противоречит ожиданиям того, что сокращение добычи приведет к быстрому обострению ситуации на рынках. Перспективы на следующий год выглядят еще более слабыми: прогнозируется профицит в первом полугодии, если картель будет придерживаться своей текущей политики, отмечает Bloomberg.

Саудовская Аравия, вероятно, хочет более высоких цен и будет оказывать давление на других членов ОПЕК+, чтобы они присоединились к недавнему сокращению добычи, заявил Пьер Андюран, известный нефтяной трейдер и основатель Andurand Capital Management, в интервью телевидению Bloomberg ранее в среду.

Эр-Рияд может отменить одностороннее ограничение добычи на 1 млн б/с, которое его министр энергетики называет "леденцом" (lollypop), если его коллеги не будут способствовать дальнейшему сокращению поставок, считает Андуранд.