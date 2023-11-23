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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Песков оставил без комментариев перенос заседания ОПЕК+

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментирует перенос заседаний ОПЕК и ОПЕК+ на следующую неделю.

"Мы традиционно ничего не комментируем по этим встречам. Контакты идут. Встречи разве анонсировались?" - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне ОПЕК сообщила, что ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК перенесено на 30 ноября. В этот же день состоится и заседание министерского комитета ОПЕК+, изначально запланированное на 26 ноября.

Дмитрий Песков ОПЕК ОПЕК+
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