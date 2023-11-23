Белоруссия поддержит деятельность Казахстана в качестве председателя ОДКБ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия поддерживает и будет всячески содействовать председательству Казахстана в ОДКБ, заявил журналистам белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник в среду.

"Хотел бы отметить, что заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу представил сегодня на заседании краткую информацию о приоритетных направлениях деятельности в период председательства в ОДКБ Республики Казахстан в 2024 году. Мы их, безусловно, поддерживаем и будем всячески содействовать их реализации", - цитирует главу МИД издание "СБ. Беларусь сегодня".

Алейник также отметил, что ряд белорусских приоритетов нацелен на долгосрочную перспективу. "Надеемся, что это найдет отражение в программе работы последующих председательств", - добавил он.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2023 году функции председателя в ОДКБ выполняет Белоруссия, в 2024 году председательство перейдет к Казахстану.