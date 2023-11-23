В США 72% опрошенных миллениалов уверены, что счастье можно купить за деньги

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Почти три четверти американцев, родившихся в период с 1981 по 1996 год, полагают, что счастье можно купить за деньги, и для этого им нужно зарабатывать $525 тыс. в год, свидетельствуют данные опроса, проведенного Harris Poll для консалтинговой компании Empower.

Это самые высокие зарплатные ожидания среди всех возрастных категорий, отмечают авторы опроса. Представители "поколения Х" (1965-1980 годы рождения) назвали сумму в $130 тыс., "поколения Z" ("зумеры", 1997-2013 г.р.) - $128 тыс. в год, поколения бэби-бумеров ("бумеры", 1946-1964 г.р.) - $124 тыс.

В среднем американцы полагают, что годовой заработок в $284 тыс. принесет им финансовое счастье, причем среди мужчин показатель существенно выше - $381 тыс. против $183 тыс. у женщин.

Между тем реальность рынка труда США сильно расходится с ожиданиями: по данным Статуправления министерства труда страны, медианная недельная зарплата составляет $1,059 тыс., то есть чуть выше $55 тыс. в год. Получается, что зарплатные пожелания миллениалов в 10 раз выше медианной зарплаты по стране.

Уровень общего благосостояния, достаточного для обретения "финансового счастья", американцы в среднем оценили в $1,2 млн. Для миллениалов этот показатель выше и приближается к $1,7 млн, а для "зумеров" составляет всего $487,7 тыс.

Медианное благосостояние американских семей в прошлом году составило $192 тыс., согласно данным ФРС, а средний показатель превышает $1 млн.

В ответ на вопрос, можно ли купить счастье за деньги, 59% опрошенных ответили "да". Если среди миллениалов такого мнения придерживаются 72% респондентов, то среди "бумеров" - всего 48%. Треть участников опроса (32%) отметили, что незапланированный дополнительный доход в размере $15 тыс. повысит уровень их финансового счастья на ближайшие шесть месяцев, а 17% для этого достаточно и $5 тыс.

При этом самыми популярными параметрами, определяющими финансовое счастье, стали возможность полностью и в срок оплачивать все счета, а также отсутствие долгов - их указали свыше 65% опрошенных. Для 53% американцев счастьем в финансовом плане станет возможность покупать что-то для своих близких, для 45% - покупка собственного дома, для 37% - возможность выйти на пенсию по желанию, для 22% - возможность не работать.

Известное исследование, проведенное в 2010 году нобелевскими лауреатами Даниэлем Канеманом и Ангусом Дитоном, показало, что после достижения годового дохода в $75 тыс. (около $105,8 тыс. на современные деньги) больше денег не приносит больше счастья. Их работа этого года в соавторстве с Майклом Киллингуортом уточняет, что измеряемый параметр точнее будет назвать не "счастье", а "отсутствие несчастья", и содержит вывод, что деньги помогают заглушить негативные эмоции только до определенного момента.

Опрос был проведен в начале августа среди свыше 2 тыс. американцев старше 17 лет.