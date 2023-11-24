ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе в Газе.

"Истребители ЦАХАЛ, управляемые разведкой ЦАХАЛ и ISA (спецслужба "Шин Бет" - ИФ), уничтожили Амара Абу Джалалу, командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе, и еще одного сотрудника военно-морских сил ХАМАС", - говорится в сообщении в телеграм-канале израильских военных.

Уточняется, что Амар Абу Джалала был старшим оперативником военно-морских сил ХАМАС и "участвовал в руководстве несколькими террористическими атаками на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ".