Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила об уничтожении командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе в Газе.

"Истребители ЦАХАЛ, управляемые разведкой ЦАХАЛ и ISA (спецслужба "Шин Бет" - ИФ), уничтожили Амара Абу Джалалу, командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе, и еще одного сотрудника военно-морских сил ХАМАС", - говорится в сообщении в телеграм-канале израильских военных.

Уточняется, что Амар Абу Джалала был старшим оперативником военно-морских сил ХАМАС и "участвовал в руководстве несколькими террористическими атаками на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ".

Израиль ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС Амар Абу Джалал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 23 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницу

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницу

Агентство ЕС Frontex разместит 50 своих пограничников на границе Финляндии с РФ

Агентство ЕС Frontex разместит 50 своих пограничников на границе Финляндии с РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные подтвердили задержание директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

В Финляндии рассчитывают открыть границу с Россией к Рождеству

В Финляндии рассчитывают открыть границу с Россией к Рождеству

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ семян и посадочного материала из Нидерландов

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку на 5 п.п. - до 40%

Польские перевозчики начали перекрывать четвертый КПП на границе с Украиной

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });