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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Израиль начал подготовку к освобождению первой группы палестинцев из тюрем

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Израильская служба тюрем в пятницу приступила к подготовке к освобождению 39 палестинских заключенных в рамках договоренности, достигнутой с группировкой ХАМАС.

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"Палестинские заключенные, которые, как предполагается, будут освобождены в пятницу, будут перемещены из тюрьмы "Офер" на КПП "Бейтуния" на Западном берегу реки Иордан. Там их освободят, и оттуда они отправятся домой", - приводит газета Haaretz выдержку из заявления службы тюрем.

По условиям сделки, как сообщали ближневосточные СМИ, за четыре дня действия режима прекращения боевых действий Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. ХАМАС в свою очередь освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа.

Хроника 07 октября – 24 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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