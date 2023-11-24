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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

ХАМАС освободит 23 граждан Таиланда, удерживаемых в Газе, без каких-либо условий

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС в дополнение к достигнутому с Израилем соглашению о перемирии освободит без каких-либо условий 23 граждан Таиланда, удерживаемых в заложниках в Газе, пишет The Times of Israel.

"ХАМАС (...) также освободит 23 тайских заложника, удерживаемых в Газе, без каких-либо условий, согласно достигнутой при посредничестве Ирана договоренности между (...) палестинской группировкой и правительством Таиланда", - сообщает газета.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и группировка ХАМАС, как ожидается, в пятницу приостановят боевые действия в рамках достигнутого при посредничестве Катара, США и Египта соглашения.

Согласно договоренностям, обе стороны должны прекратить огонь в 7:00 утра по местному времени (8:00 мск). Перемирие, как предполагается, продлится четыре дня.

По условиям сделки, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных: женщин и несовершеннолетних. Они выйдут на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Кроме того, соглашение предполагает, что в Газу через через КПП "Рафах" на границе с Египтом прибудут порядка 300 грузовиков с гуманитарной помощью.

Режим прекращения огня может быть продлен еще на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше граждан и жителей Израиля. В любом случае, пауза в боевых действиях, согласно договоренностям, не продлится дольше 10 дней.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе исчисляется тысячами.

ХАМАС сектор Газа Тайланд
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