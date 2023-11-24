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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Премьер-министр Таиланда сообщил об освобождении боевиками ХАМАС 12 граждан страны

Премьер-министр Таиланда сообщил об освобождении боевиками ХАМАС 12 граждан страны
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Террористы ХАМАС освободили 12 заложников - выходцев из Таиланда, за ними выехали работники посольства этой страны, сообщил в соцсети премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин. Об этом сообщает Sky News.

Освобождение 12 человек подтвердили Департамент безопасности и МИД Таиланда. Дипломаты уже выехали и должны встретить их через час. Список освобожденных премьер пообещал огласить позднее.

Ранее правительство Египта сообщило, что при его посредничестве удалось добиться согласия ХАМАС освободить 12 граждан Таиланда, взятых в заложники 7 октября.

The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника одновременно сообщила, что в секторе Газа первых 13 заложников передали сотрудникам Красного Креста, которые сопроводят их до египетской границе.

По условиям соглашения, ХАМАС в первые четыре дня перемирия освободит группами 50 женщин и детей. Когда заложники окажутся на израильской территории, Израиль будет освобождать группы палестинских заключенных в пропорции трое за одного заложника. Перемирие может быть продлено на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше заложников.

Всего в Израиле проживает около 30 тысяч таиландцев, примерно 5 тысяч из них работали территориально близко от сектора Газа. Некоторых из них власти Израиля в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировали в более безопасные районы. 9 октября МИД Таиланда сообщил, что в результате нападения ХАМАС погибли до 12 граждан Таиланда, еще восемь были ранены и не менее 11 были захвачены.

Хроника 07 октября – 24 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Таиланд ХАМАС Египет Сеттха Тхависин МИД
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