Более 200 грузовиков с гумпомощью и топливом будут въезжать в Газу ежедневно во время перемирия

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В сектор Газа во время четырехдневного перемирия, которое начнется в пятницу утром, будут ежедневно въезжать свыше 200 грузовиков с гуманитарной помощью и топливом, пишет The Times of Israel со ссылкой на главу госинформслужбы Египта Диаа Рашвана.

Речь идет о 200 грузовиках с гуманитарной помощью, четырех грузовиках с бензином, а также 130 тыс. литров дизельного топлива, уточняется в публикации.

Это часть долгожданной сделки, согласно которой ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, находящихся в секторе Газа. При этом Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних.

Посредниками в переговорах выступили Египет, США и Катар.

Как сообщили в Катаре, первая группа из 13 заложников должна быть освобождена в 16:00 (17:00 по мск) в пятницу.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе исчисляется тысячами.