Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Жителей Дублина перевели на удаленку из-за вспыхнувших в городе беспорядков

Жителей Дублина перевели на удаленку из-за вспыхнувших в городе беспорядков
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Большинство компаний Дублина перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы на фоне массовых беспорядков в столице Ирландии, вспыхнувших после того, как вооруженный ножом мужчина напал на детей, сообщает издание The Independent.

В ходе беспорядков, начавшихся накануне, протестующие вступали в столкновения с полицейскими, поджигали автобусы, трамваи, машины, отмечает The Independent. Глава полиции Ирландии Дрю Харрис заявил, что в беспорядках виновна "группировка безумцев, движимых крайне правой идеологией".

Для обеспечения правопорядка были привлечены более 400 полицейских.

Старший суперинтендант полиции Дублина Патрик Макменамин заявил, что в настоящее время город "возвращается к нормальной жизни".

Неизвестный мужчина напал на прохожих в Дублине накануне, 23 ноября. В результате пострадали две девочки и мальчик, а также двое взрослых (мужчина и женщина). Взрослые и две девочки получили серьезные ранения и были госпитализированы. Мальчик серьезно не пострадал и был отпущен из больницы после оказания помощи.

По подозрению в нападении был задержан мужчина, личность которого не раскрывается. В полиции заявили, что не считают терактом данный инцидент.

Дублин Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль начал подготовку к освобождению первой группы палестинцев из тюрем

Обострение палестино-израильского конфликта

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступает в силу

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступает в силу

Что случилось этой ночью: пятница, 24 ноября

Главы МИД Южной Кореи, Японии и КНР обсудят подготовку к трехстороннему саммиту

Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщают о гибели 27 человек после израильского удара по школе в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС освободит 23 граждан Таиланда, удерживаемых в Газе, без каких-либо условий

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе

Что произошло за день: четверг, 23 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницу

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницу

Агентство ЕС Frontex разместит 50 своих пограничников на границе Финляндии с РФ

Агентство ЕС Frontex разместит 50 своих пограничников на границе Финляндии с РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });