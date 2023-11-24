Жителей Дублина перевели на удаленку из-за вспыхнувших в городе беспорядков

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Большинство компаний Дублина перевели своих сотрудников на дистанционный режим работы на фоне массовых беспорядков в столице Ирландии, вспыхнувших после того, как вооруженный ножом мужчина напал на детей, сообщает издание The Independent.

В ходе беспорядков, начавшихся накануне, протестующие вступали в столкновения с полицейскими, поджигали автобусы, трамваи, машины, отмечает The Independent. Глава полиции Ирландии Дрю Харрис заявил, что в беспорядках виновна "группировка безумцев, движимых крайне правой идеологией".

Для обеспечения правопорядка были привлечены более 400 полицейских.

Старший суперинтендант полиции Дублина Патрик Макменамин заявил, что в настоящее время город "возвращается к нормальной жизни".

Неизвестный мужчина напал на прохожих в Дублине накануне, 23 ноября. В результате пострадали две девочки и мальчик, а также двое взрослых (мужчина и женщина). Взрослые и две девочки получили серьезные ранения и были госпитализированы. Мальчик серьезно не пострадал и был отпущен из больницы после оказания помощи.

По подозрению в нападении был задержан мужчина, личность которого не раскрывается. В полиции заявили, что не считают терактом данный инцидент.