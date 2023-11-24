Десятки человек задержаны после беспорядков в Дублине

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Дублина взяла под стражу 34 человека, участвовавших в погромах накануне, 32 из них уже в пятницу предстанут перед судом, сообщает ирландское издание The Irish Times со ссылкой на комиссара полиции Дрю Харриса.

По его словам, хулиганы разграбили 13 магазинов, повредили три автобуса, один трамвай и 11 полицейских машин.

Харрис назвал беспорядки "позорными сценами" и обвинил в них "группировку безумных хулиганов, движимых крайне правой идеологией".

"Беспорядков такого масштаба в Дублине не видели на протяжении нескольких десятилетий", - отметили в полиции.

The Irish Times отмечает, что беспорядки в Дублине начались после того, как накануне днем на одной из площадей города вооруженный ножом мужчина напал на нескольких человек. В результате нападения трое детей и двое взрослых получили ранения.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в соцсети X осудил нападение и выразил поддержку семьям пострадавших.

Полиция задержала 50-летнего мужчину, но не раскрыла детали задержания и личность подозреваемого. Позднее в сети появилась информация о том, что он мигрант. После этого многие ирландцы вышли на улицы Дублина. По данным The Irish Times, протестующие выступали с антииммигрантскими лозунгами.

Столкновения с полицией в Дублине нарушили работу общественного транспорта. Расположенный в ирландской столице Тринити-колледж был закрыт.

Утром в пятницу автобусы Дублина возобновили работу, но они все еще объезжают район, где произошли беспорядки. Трамвайное сообщение также возобновилось лишь частично.

Представители Тринити-колледжа заявили в пятницу, что учебное заведение вновь открыто. "Мы планируем работать в обычном режиме, но внимательно следим за ситуацией", - сообщили в заведении.

Между тем сотрудники пожарной службы Дублина в пятницу сообщили, что их бригады продолжают тушение автомобилей на улицах города, а коммунальные службы ведут работы по восстановлению и очистке улиц.