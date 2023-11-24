На границе Израиля с Ливаном сохраняется спокойная обстановка

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация на израильско-ливанской границе после начала четырехдневного режима прекращения огня между Израилем и группировкой ХАМАС за последние часы оставалась в норме, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

Ливанские СМИ подтверждают, что обстановка на границе спокойная.

Ранее израильские военные и ливанское движение "Хезболла" постоянно обменивались ударами в пограничной зоне двух стран. СМИ сообщали, что "Хезболла" планирует принять участие в режиме прекращения огня между Израилем и ХАМАС, хотя в соглашении не фигурирует.

По данным The Times of Israel, военные Израиля не уточнили, будут ли они воздерживаться от ударов по объектам "Хезболлы" во время перемирия.

Четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и ХАМАС, начал действовать в пятницу в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому времени).

По условиям соглашения, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Посредниками в заключении соглашения стали США, Катар и Египет.