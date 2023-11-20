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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

"Хезболла" с 8 октября запустила более тысячи ракет и снарядов по Израилю

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бойцы ливанской группировки "Хезболла" за время конфликта Израиля с группировкой ХАМАС запустили по израильской территории более тысячи ракет и снарядов.

"С начала войны "Хезболла" запустила по израильской территории более тысячи снарядов и ракет. Однако в итоге эта группировка понесла больший урон, чем мы", - приводит агентство ЭФЭ слова министра обороны Израиля Йоава Галанта.

ЭФЭ отмечает, что обстрелы Израиля со стороны Ливана начались 8 октября, спустя день после нападения палестинского радикального движения ХАМАС.

Как правило, израильские военные открывают ответный огонь по районам, из которых вели обстрел бойцы "Хезболлы", стороны не ведут крупномасштабных боевых действий друг против друга.

Хезболла Израиль Ливан Йоав Галант
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